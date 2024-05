Due forti scosse di terremoto a Pozzuoli, evacuate le scuole – LE FOTO

POZZUOLI – Sono le 13:25 quando la terra è tornata a tremare nella città di Pozzuoli. Non si segnalano al momento danni a persone o cose, ma solo diverse segnalazioni dalla popolazione. Due scosse, rispettivamente di magnitudo di 3.7 e 3.6, si sono susseguite a distanza di pochi secondi l’una dall’altra. Entrambe presentano come epicentro il golfo di Pozzuoli. Per precauzione, gli alunni di diversi istituti scolastici sono stati evacuati in sicurezza dal personale, seguendo le procedure previste dal piano di emergenza. L’Osservatorio Vesuviano aveva già registrato alle 12:31 un evento sismico di magnitudo 1.5 localizzato nel Golfo di Pozzuoli.