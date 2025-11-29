Scappa da un posto di blocco ad Arco Felice: 18enne fermato ed espulso da Pozzuoli

POZZUOLI – Tre DACUR (Divieto di Accesso alle Aree Urbane) e un foglio di via per 6 mesi dalla città di Pozzuoli. Sono le misure emesse dal Questore di Napoli a carico di quattro giovanissimi (un 18enne e tre minori) a seguito di un’attività di contrasto al fenomeno delle baby gang condotto dai poliziotti del commissariato di Pozzuoli, diretti dal vicequestore Raffaele Esposito.

ESPULSO DALLA CITTÀ – Due gli episodi che sono finiti nel mirino: una fuga dopo l’alt della Polizia e il possesso di armi bianche. Nel primo caso sono rimasti coinvolti un 18enne e un minore che hanno ingaggiato un inseguimento con una Volante partito da via Miliscola, ad Arco Felice. Dopo aver fatto perdere momentaneamente le tracce sono poi stati rintracciati e identificati. Il maggiorenne sarà obbligato a lasciare Pozzuoli per sei mesi, mentre il minore che era in sella alla moto con lui è stato sottoposto al DACUR, misura che non gli permetterà di accedere ad alcune zone della città. Stessa sorte è toccata agli altri due ragazzini fermati e trovati dai poliziotti con coltelli e taglierini.