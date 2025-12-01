“C’è una borsa nel bidone, andate a vedere”: Carabinieri trovano armi e droga

NAPOLI – La telefonata anonima al 112 parla di un borsone sospetto in un bidone dell’immondizia a Secondigliano, in via privata Ricci. I carabinieri della locale stazione intervengono e trovano quanto segnalato. Il borsone, che all’apparenza poteva sembrare contenere rifiuti o abiti usati, in realtà custodiva ben altro. I militari trovano una pistola automatica calibro 9×21 perfettamente funzionante e ben 75 proiettili di diverso calibro (19 colpi px19, 51 colpi calibro16, 3 colpi con calibro da accertare e 2 colpi cal. 32 s&w).

Armi ma anche droga. Nella borsa 93 grammi di cocaina, un chilo e 100 grammi di hashish e 683 grammi di marijuana.

Armi e droga sono state sequestrate. Continuano le indagini dei carabinieri in un territorio dove resta sempre alta l’attenzione. La pistola sarà sottoposta ad accertamenti balistici per verificare il suo eventuale utilizzo in fatti di sangue o altri delitti.