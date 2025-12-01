CALCIO/ La Puteolana non va oltre lo 0-0 in casa

POZZUOLI – La Puteolana torna al “Domenico Conte” dopo il passaggio del turno in coppa di mercoledì, trovando un campo ugualmente difficile dopo l’acquazzone nell’infrasettimanale, stavolta a causa delle zolle sul terreno di gioco. Il match contro la Virtus Junior Stabia, quarta in classifica, è quindi ulteriormente difficile da giocare e, nonostante la prestazione in crescendo dei padroni di casa, non arriva la rete che sblocca il match: la Puteolana resta così a -3 dal sesto posto e dal trio formato da Portici, Ercolanese e Pomigliano.

LA PARTITA – Si ferma Mancini nel riscaldamento, Minicone prende il suo porto sul settore di sinistra della Puteolana. Inizio gara di adattamento da parte degli uomini di mister Correale, che subiscono in avvio le sortite offensive della Virtus Stabia. Al 10′ ci prova Cirelli in diagonale, ma Cabriglia risponde e Pissinis mette in angolo per evitare il tap-in. La Puteolana entra in confidenza con il match e (per quanto possibile) con il terreno di gioco, solo dalla mezz’ora: ribattuto il tiro di Mirante dall’interno dell’area, arriva Minicone a tentare di ribadire in rete, ma una deviazione sulla sua conclusione fa finire il pallone di poco fuori. Dopo 3 minuti, le due mezzali granata provano a confezionare l’azione, con una girata di Capuano che non trova per centimetri la deviazione di Mirante sul secondo palo. I giri del motore puteolano sono ormai saliti, nonostante le fatiche di mercoledì in coppa. Dopo 30 secondi nel secondo tempo, Palladino trova Minicone sul vertice dell’area, l’attaccante rientra sul destro e calcia a chiudere sul primo palo, ma un grande intervento di Inserra gli nega il gol. Al 51′ Rodriguez fa da sponda aerea per il solito inserimento di Mirante sul secondo palo, ma il suo colpo di testa ad incrociare non trova il bersaglio. Passano i minuti con i diavoli che spingono e la Virtus Stabia a difendere in modo ordinato. Al 92′ l’ultimo pericolo, con una sponda di testa di Capuano che non trova compagni a chiudere l’azione a centro area. Al “Conte” finisce 0-0.

PUTEOLANA 1902: Cabriglia, Pissinis (84′ Antonazzo), Battaglia, Gargiulo, Palladino (61′ Avolio), Grieco (71′ Riccio), Mirante, Capuano, De Rosa, Minicone, Rodriguez (77′ Guidone). A disposizione: Orefice, Rasulo, Giuliani, Illiano. All. Correale.

VIRTUS JUNIOR STABIA: Inserra, Correale, Aversa, Gautieri, Russo, Di Vuolo (69′ Passerini), Donnarumma, Cirelli, Ruocco Mi., Pirone (53′ Di Capua), Labriola (73′ Labriola). A disposizione: Di Stefano, Zinocchi, D’Auria, Fiorillo, Ruocco Ma., Baratto. All. Di Maio.