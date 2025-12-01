POZZUOLI/ «La nascita dell’Osservatorio per la legalità è un segnale importante»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Caro Direttore, esprimo tutto il mio apprezzamento per l’iniziativa che lei e il suo Comitato avete organizzato nel Palasport di Monterusciello, un quartiere nel quale si registra una crescente ripresa di attività della criminalità organizzata, anche a livello giovanile. E’ un segnale importante che si dà al mondo giovanile e a tutta l’opinione pubblica Puteolana a cui, certo, vanno accompagnate misure di politiche pubbliche innovative in vari settori, nella formazione, nel lavoro, nella vita civile e culturale che consentano di orientare le nuove generazioni alla legalità ed a una ordinata vita civile e democratica». (Arturo Marzano)