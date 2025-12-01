POZZUOLI/ Si rompe condotta idrica in un palazzo: mezzo centro storico resta senz’acqua

POZZUOLI – A causa della rottura di una condotta idrica in una palazzina di via Roma, una gran parte del centro storico di Pozzuoli è rimasta senz’acqua. Tanti i disagi per i cittadini, che da ieri sera si sono ritrovati improvvisamente i rubinetti a secco. «Come si può lasciare un intero quartiere in piena notte senz’acqua? – si chiede una residente che ha dovuto fare i conti con la mancanza di fornitura d’acqua –Tutta la tarda serata e la notte, ci siamo risvegliati senza la possibilità di poterci lavare e fare ciò che ogni essere umano fa di primo mattino. Da stanotte che l ‘ intero quartiere vive questo disagio. Non una pattuglia della polizia municipale né tantomeno ci fanno sapere qualcosa.»