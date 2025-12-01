POZZUOLI/ Quartiere abbandonato, la denuncia dei residenti «Dal comune solo promesse»

POZZUOLI – «Da mesi il nostro quartiere vive una condizione di forte disagio e pericolo a causa di gravi incurie risolte: strade dissestate con grandi buche che mettono a rischio la sicurezza di automobilisti e pedoni. Muri di contenimento transennati, ormai prossimi al crollo. Pali della luce pericolanti, che minacciano di cadere da un momento all’altro. Traffico congestionato e viabilità compromessa, aggravata dal fatto che la nostra strada è già molto stretta e le transenne riducono ulteriormente lo spazio.» È quanto denuncia il Comitato San Vito di Pozzuoli che elenca una lunga serie di criticità presenti sul territorio «A tutto ciò si aggiunge un fatto ancora più grave: alle diverse segnalazioni iniziali il Comune di Pozzuoli ha risposto con promesse rimaste senza seguito, mentre alle PEC inviate successivamente lo stesso Comune e le autorità competenti non hanno fornito risposte esaustive né, comunque, avviato interventi concreti, preventivi e a tutela della salvaguardia dei diritti dei cittadini che vivono in condizioni di pericolosità. – fanno sapere i residenti del quartiere – Se quelle problematiche fossero state affrontate per tempo, oggi non ci troveremmo in questa situazione di degrado e pericolo. Questa condizione non è solo un disagio quotidiano, ma rappresenta un serio rischio per la sicurezza di tutti. In caso di emergenza, come un terremoto o un’evacuazione rapida, l’unica via di fuga sarebbe ulteriormente ostacolata, rendendo la gestione della crisi ancora più complicata. Chiediamo con urgenza che le autorità competenti intervengano per ripristinare la sicurezza e la vivibilità del nostro quartiere.»