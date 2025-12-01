Disagi e collegamenti a singhiozzo: a Pozzuoli i cittadini danno vita al movimento per il trasporto pubblico

POZZUOLI – Nasce a Pozzuoli “Curre Guagliò – Movimento Flegreo per il Trasporto Pubblico” comitato di cittadini che rivendicano il diritto alla mobilità. L’obiettivo è di sensibilizzare la cittadinanza e mettere in atto una serie di iniziative alternative utili a sopperire ai disagi e alla difficoltà quotidiane legate all’attuale sistema dei traporti su ferro e gomma, ormai al collasso a Pozzuoli e in tutta l’area flegrea. «Negli ultimi anni il trasporto pubblico nell’Area Flegrea è precipitato: servizi tagliati, infrastrutture vecchie, bradisismo, zero alternative. La Cumana è l’emblema di questo disastro: un anno di disagi, ripristini a singhiozzo e poi la sospensione a tempo indeterminato per la frattura nella galleria del Monte Olibano. – denunciano i promotori dell’iniziativa – Gli ultimi annunci parlano di una riapertura “veloce” tra 4 mesi ma su un solo binario e con tempi di percorrenza che potrebbero arrivare a quasi un’ora. Una linea così non serve a chi deve spostarsi ogni giorno. Pozzuoli resta isolata. L’intero hinterland flegreo pure. Siamo stanchi e stanche di subire ritardi, silenzi e disservizi. Non possiamo più svegliarci un’ora prima per colpa di un TPL che non funziona. Per questo ci stiamo attivando. È ora di farci sentire. Nelle prossime settimane ci troverai in piazza a Pozzuoli, vieni a conoscere le nostre proposte e rivendicazioni.»