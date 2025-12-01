Cambio al vertice della Polizia Municipale di Pozzuoli: si è insediato il nuovo comandante
POZZUOLI – Fabio Felice De Silva, 47 anni, è da oggi il nuovo comandante della Polizia Municipale di Pozzuoli. Vincitore del concorso indetto dal comune, l’ex capo dei vigili di Rende, cittadina di 36mila abitanti della provincia di Cosenza, prende la guida del comando di via Luciano. Nella giornata di oggi De Silva dirigerà per la prima volta la squadra dei caschi bianchi. Lascia invece la guida, dopo sette anni, Silvia Mignone che nel 2018 era stata nominata comandante: resterà al comando con i gradi di maggiore.