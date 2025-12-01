MONTE DI PROCIDA/ Botta e risposta tra sindaco ed ex assessora: “Meritavo la nomina, nessun favoritismo”

MONTE DI PROCIDA – Non è tardata ad arrivare la risposta del sindaco di Monte di Procida, a seguito delle dimissioni dell’assessora Melania Scotto. Il primo cittadino Santolillo, in un video apparso sui social, ha prima sottolineato la sua sorpresa per le dimissioni della Scotto, manifestando la sua delusione per aver appreso la notizia tramite i social, poi ha attaccato frontalmente la dimissionaria affermando che ““la nomina di Melania, come assessore, era un atto di fiducia verso di lei che le ho subito manifestato. Secondo me non ha avuto freni nella sua attività”. Dichiarazioni che hanno aperto un dibattito, ma anche un’accesa critica nei confronti del primo cittadino. In particolar modo, c’è da sottolineare che le dimissioni della Scotto erano nell’aria da mesi, anche a seguito delle tante comunicazioni che il sindaco ha ricevuto dall’ormai ex assessora: si possono contare almeno 3 comunicazioni che preannunciavano il passo, poi, compiuto il 27 novembre scorso: tre messaggi inviati il 24 settembre, il 29 ottobre e l’ultimo giovedì prima dell’invio della Pec ufficiale. Una serie di comunicazioni nelle quali Melania Scotto ha sottolineato il disagio che stava vivendo nell’affrontare le attività del suo assessorato. Dimostrazioni della Scotto, evidentemente, non prese in considerazione dala Capo della Giunta.

NESSUN FAVORITISMO – E’ la stessa Melania Scotto a rispondere il sindaco sul tema del presunto favoritismo per la sua nomina di assessora: “Desidero chiarire un punto in modo definitivo: non ho ricevuto alcun “favore” nell’essere nominata Assessore. Presentare la mia nomina – ci dice Melania Scotto – come un atto di generosità verso una donna “alla sua prima esperienza politica” è un racconto che non rispecchia né la verità né il rispetto dovuto alle competenze e alla volontà popolare. Questa può essere stata la mia prima esperienza amministrativa, ma non certo la mia prima esperienza pubblica. Ho una laurea, sono progettista di piani formativi, sono una giornalista che lavora dal 2012 sul territorio, conosco dinamiche istituzionali, percorsi amministrativi e bisogni concreti della nostra comunità. Non solo: sono stata candidata e 458 cittadini hanno scelto il mio nome, affidandomi la loro fiducia e dimostrando di riconoscere in me competenza, credibilità e serietà. Attribuire la mia nomina a un gesto “di cortesia” significa semplificare una realtà ben più articolata, fatta di studio, competenza e radicamento nella comunità. Una narrazione del genere non la accetto, perché offende non solo il mio percorso, ma anche i cittadini che mi hanno scelto e tutte le donne che ogni giorno lavorano, studiano e si mettono al servizio del proprio territorio. Nel video diffuso dal Sindaco – continua la Scotto – le mie dimissioni vengono affrontate nello stesso minuto in cui vengono illustrati risultati amministrativi. Non spetta a me valutare quel risultato: saranno i cittadini a giudicarne la reale portata. Ritengo però doveroso evidenziare un aspetto di comunicazione istituzionale. Accostare una decisione come le dimissioni di un Assessore alla presentazione di un proprio successo amministrativo crea, per chi ascolta, un contrasto molto netto: da una parte una rinuncia, dall’altra un risultato rivendicato. È una scelta comunicativa legittima, ma che costruisce un quadro narrativo preciso. Forse si trattava di due argomenti che meritavano momenti diversi, o due video distinti, per garantire maggiore chiarezza e rispetto nei confronti di entrambe le comunicazioni. Le mie dimissioni – qualora qualcuno volesse leggerle come un fallimento – sono in realtà un atto esattamente opposto: una scelta autonoma, ponderata e pienamente rispettosa delle istituzioni. Una decisione – conclude l’ex assessora – assunta con serietà e senso del ruolo, e non certo una resa o un arretramento. Per questo ritengo importante chiarirlo: le dimissioni parlano del mio senso di responsabilità; i progetti annunciati parlano dell’attività del Sindaco. Sono due piani differenti, che è giusto non sovrapporre”.