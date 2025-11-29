BACOLI/ Pullman incastrato blocca via Bellavista

BACOLI – È sceso in via Bellavista senza sapere che non ce l’avrebbe mai fatta a passare vista la tipologia di strada. Così l’autista di un pullman ha bloccato questa mattina la piccola stradina che conduce verso il centro di Bacoli. Manovra che ha paralizzato il traffico in entrata e in uscita, creando lunghe code di auto. Per ovviare al disagio l’autista è stato invitato ad entrare nel parcheggio di un vicino ristorante. Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Municipale chiamati ora a sbloccare l’ingorgo e a trovare una via di uscita per il grande mezzo.