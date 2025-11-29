POZZUOLI/ Spacciavano droga di ogni tipo in via delle Colmate: arrestati padre, figlia e genero

POZZUOLI – Blitz anti droga in via delle Colmate, in zona Licola. Durante la notte i carabinieri della sezione radiomobile e del nucleo operativo di Pozzuoli hanno arrestato il 42enne Vincenzo Solmonte, il 57enne Oreste Orselli e la figlia incensurata di quest’ultimo che di anni ne ha 30. La perquisizione nella loro abitazione – avvenuta dopo un mirato servizio di pedinamento – ha permesso di rinvenire diverse dosi tra cocaina, hashish e marijuana pronte alla vendita per un peso complessivo di 40 grammi. Sequestrati anche materiale per il confezionamento dello stupefacente, un bilancino di precisone e un telefono cellulare con all’interno messaggi pertinenti lo spaccio. I tre sono stati arrestati per detenzione di droga a fini di spaccio.