POZZUOLI/ Lavori in corso in via Cofanara, strada chiusa e automobilisti bloccati

Cronaca Flegrea
  • Pubblicato29 Novembre 2025

POZZUOLI – A causa di un intervento lungo la strada, da diverse ore è stata chiusa via Cofanara, strada interna che collega via Campana con la località “San Martino”. Una situazione che sta creando la totale paralisi del traffico veicolare. “Ci dicono che ci vogliono altre due-tre ore per riaprila, noi siamo bloccati qui e non possiamo rientrare a casa. Abbiamo anche chiamato i vigili ma ci hanno risposto che non è loro competenza” racconta un’automobilista residente in zona.

