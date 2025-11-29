La Caritas diocesana di Pozzuoli al fianco di chi cerca lavoro

POZZUOLI – Martedì 2 dicembre 2025 (alle ore 17.45), nella Sala Conferenze dell’Edificio “O” al parco San Laise dell’ex Base Nato di Bagnoli, Napoli, si terrà l’incontro “Agorà. Lavoro di prossimità”, un progetto della Caritas diocesana di Pozzuoli realizzato grazie ai fondi dell’8X1000 alla Chiesa Cattolica. L’incontro sarà presieduto da monsignor Carlo Villano, vescovo di Pozzuoli e Ischia. Interverrà padre Giuseppe Carulli, direttore della Caritas Diocesana di Pozzuoli. Gli organizzatori hanno ideato l’incontro come un momento di confronto e di narrazione di esperienze con testimoni che sono riusciti a raggiungere gli obiettivi nonostante le difficoltà. Gli ospiti che racconteranno la loro esperienza: Angela Procida, paraciclista e nuotatrice paralimpica, Medaglia di Bronzo alle Paralimpiadi di Parigi nel 2024 nonché campionessa europea e mondiale; Gegè Valentino, food influencer e imprenditore; Vincenzo Boni, nuotatore paralimpico e Medaglia di Bronzo alle Paralimpiadi di Rio de Janeiro del 2016 nonché campione italiano e europeo; Pasquale Lama imprenditore del settore ottico.

IL LAVORO – Nel corso dell’iniziativa saranno presentati i dati relativi al primo anno di attività di “Agorà. Lavoro di prossimità”, il progetto della Caritas di Pozzuoli che contempla azioni di accompagnamento e orientamento all’inserimento o al reinserimento lavorativo, con l’obiettivo di fare da tramite con le richieste delle imprese e contribuire alla formazione dei lavoratori. Con gli esperti di Agorà è possibile elaborare il bilancio delle competenze, preparare un curriculum, partecipare a percorsi formativi, accedere a consulenze legali per controversie lavorative. Le attività si svolgono grazie al supporto degli esperti di Adecco – società leader nel settore del reclutamento delle risorse umane – che, oltre a svolgere seguire gli utenti che si rivolgono allo sportello, forniscono formazione continua agli operatori della Caritas. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Napoli, si realizza grazie alla collaborazione con Fondazione Campania, Adecco, Ufficio Pastorale Pastorale Giovanile, Ufficio Pastorale Sociale e del Lavoro e del Progetto Policoro della Diocesi di Pozzuoli.