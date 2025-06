«Salvezza in Eccellenza» il neo presidente della Puteolana tarpa le ali alla città di Pozzuoli

POZZUOLI – «Salvezza in Eccellenza» È questa l’ambizione di Ciro Capuano, il neo presidente della Puteolana 1902 venuto a Pozzuoli dopo due campionati mediocri disputati alla guida del Monte Calcio. Diretto col titolo verso Casoria e i comuni dell’hinterland, dopo la “cacciata” da Monte di Procida, il “carneade” Capuano è stato dirottato a Pozzuoli da Antonio Dell’Annunziata. I due, a margine dell’incarico con il sindaco e vice sindaco di Pozzuoli, non hanno fatto proclamò, consci dele esigue risorse economiche e, forse, speranzosi di un aiuto da parte dell’amministrazione comunale che difficilmente potrà arrivare, visto che le sponsorizzazioni non sono pratica legale. Nel frattempo i tifosi, scettici e freddi dopo l’ennesima delusione, attendono.