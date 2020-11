QUARTO – Sale il numero dei positivi nella città di Quarto. Registrati 33 nuovi casi e 5 guarigioni nelle ultime 24 ore. Il totale delle persone attualmente positive è pari a 321: sono tutte in isolamento domiciliare. «Il nuovo DPCM vede la Campania come area di criticità di colore giallo. È un’occasione che dobbiamo sfruttare comportandoci con responsabilità e rispettando le regole per evitare un nuovo lockdown totale. Facciamo anche noi la nostra parte», le parole del sindaco Antonio Sabino.

STOP ALLE SCUOLE IN CAMPANIA – Confermata in tutta la Campania la sospensione delle lezioni in presenza nelle scuole, da quella dell’infanzia alle superiori, fino al prossimo 14 novembre. Prorogato lo stop alla mobilità interprovinciale. Sono alcuni dei contenuti dell’ordinanza 89 firmata del presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca. Ribadita anche la fascia oraria (tra le 6 e le 8,30) in cui è consentita la pratica dello jogging.