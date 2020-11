BACOLI – Altri 15 casi di coronavirus a Bacoli. Quattro le guarigioni. Questo il bilancio delle ultime 24 ore. Il numero complessivo dei cittadini attualmente positivi in città è pari a 116. Tra questi, 114 sono a casa e 2 in ospedale. «Il dato è in aumento, come in tutta la Regione Campania e in Italia. Solo attraverso il rispetto delle regole possiamo frenare la diffusione del contagio. Stiamo potenziando i controlli, ma non possiamo essere ovunque. Dobbiamo fare la nostra parte», è l’appello che il sindaco Josi Gerardo Della Ragione rivolge ai suoi concittadini.