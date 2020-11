MONTE DI PROCIDA – «Tra mercoledì e giovedì abbiamo avuto notizia di 14 nuovi positivi, ma anche di 8 nuovi guariti. Lo so che vi chiedo tanto, ma dobbiamo fare un ulteriore sforzo in termini di prudenza alla mascherina ed al mantenimento della distanza di sicurezza dobbiamo aggiungere una ulteriore misura: cerchiamo di limitare le uscite. Certo, con queste belle giornate e con le temperature non ancora fredde è un sacrificio grande, ma necessario per fermare il contagio». Con queste parole il sindaco di Monte di Procida, Giuseppe Pugliese, rivolge un appello alla cittadinanza. Sale il numero dei contagi nel più piccolo comune dei Campi Flegrei: sono 109 i cittadini attualmente positivi.