POZZUOLI – I sensori dell’Osservatorio Vesuviano hanno registrato un terremoto alle 6:14 di oggi. La scossa, magnitudo 1.2 e profondità 2.94 km, è stata avvertita dai residenti di Pozzuoli. L’epicentro del sisma è stato localizzato in via preliminare nella zona del comprensorio Olivetti. Nella settimana dal 26 ottobre all’1 novembre novembre 2020 nell’area dei Campi Flegrei

sono stati registrati 67 terremoti di bassa energia. Il valore medio del sollevamento a partire da settembre 2020 è di circa 10 mm/mese, in incremento rispetto al valore di circa 6 mm/mese registrato precedentemente a partire da gennaio 2020. Il sollevamento registrato alla stazione GPS di RITE è di circa 66 cm a partire da gennaio 2011.