Ruba all’interno di un condominio: carabinieri arrestano un 46enne

NAPOLI – Il nucleo radiomobile di Napoli ha arrestato per furto e danneggiamento Gianluca Ruggiero, 46enne, già noto alle forze dell’ordine. La gazzella dei carabinieri pattuglia le vie della città da 112 arriva una segnalazione. C’è un furto in atto in Via Firenze. All’interno del condominio il 46enne sta provando a rompere la porta d’ingresso di un B&B. Vuole entrare ma non ci riesce. L’uomo scende le scale, rompe il vetro della portineria del palazzo e ruba un monitor ma davanti a lui ci sono i carabinieri.

Bloccato, è stato trovato in possesso di oggetti da scasso. Arrestato è ora in attesa di giudizio.