POZZUOLI/ Figliolia mette il cappello sul nuovo parcheggio «Frutto di un lavoro iniziato nel 2019»

POZZUOLI – L’ex sindaco di Pozzuoli, Enzo Figliolia, mette il cappello sul parcheggio aperto ieri in via Vecchia San Gennaro. Con un post l’attuale consigliere di opposizione ricorda l’avvio dei lavori a seguito dell’intesa con il Banco di Napoli avvenuta nel 2019, proprio durante il suo secondo mandato. «L’apertura del parcheggio in via Vecchia San Gennaro rappresenta una buona notizia per Pozzuoli. – ha sottolineato Figliolia – Viviamo in una città che, per le sue dimensioni e per il suo potenziale turistico, necessita di continui interventi e di un costante potenziamento dei servizi. Rendere disponibili nuovi posti auto, soprattutto in un punto nevralgico del nostro territorio, significa contribuire a una città più accessibile e vivibile sia per i residenti sia per i turisti.»

IL LAVORO – «Questo progetto ha richiesto un importante lavoro avviato da parte della precedente Amministrazione. Un passo decisivo avvenne nel 2019 con la firma della Convenzione con l’allora Presidente della Fondazione Banco di Napoli per l’Assistenza all’Infanzia, Maria Patrizia Stasi, che consentì di avviare il percorso per la realizzazione del parcheggio. L’area sulla quale oggi sorgono i posti auto, infatti, è di proprietà della Fondazione Banco di Napoli per l’Assistenza all’Infanzia e, senza quella firma, questo intervento non avrebbe potuto vedere la luce.» ha detto ricordando un post del 2019 con il quale annunciava l’opera «Il percorso che ha portato al risultato odierno è proseguito, nel maggio 2020, con l’approvazione del progetto da parte della Giunta comunale. Sempre durante la scorsa Consiliatura, fu inoltre avviata la gara per l’affidamento dei lavori di realizzazione di questo nuovo spazio. Un lavoro impegnativo, che ha permesso di raggiungere un risultato importante nella direzione di una città più funzionale.» ha concluso Figliolia.