«Profondo legame con la città» dal comune di Pozzuoli un riconoscimento per Geolier

POZZUOLI – C’è il «profondo legame con la città di Pozzuoli» alla base della motivazione che ha spinto l’amministrazione comunale ad proporre l’attribuzione di un riconoscimento a Emanuele Palumbo, al secolo Geolier. L’iter istituzionale è stato avviato dai Capigruppo della maggioranza che hanno presentato formale richiesta al Presidente del Consiglio comunale impegnando il sindaco Manzoni e la Giunta comunale a «conferire un pubblico riconoscimento al cantante Geolier per aver scelto Pozzuoli come sua città, dimostrando fiducia e attaccamento al territorio nonostante la crisi bradisismica in atto». Tra i promotori c’è anche il consigliere nonché capogruppo di “Davvero Pozzuoli” Paolo Tozzi che spiega come l’iniziativa sia volta a riconoscere «il valore della resilienza e dell’orgoglio di appartenenza alla comunità flegrea da parte di Geolier, figura di spicco del panorama musicale nazionale, che ha scelto di acquistare casa a Pozzuoli e di vivere stabilmente la città»

IL RICONOSCIMENTO – «Tale scelta rappresenta un segnale forte di fiducia e attaccamento al territorio flegreo, contribuendo a promuovere un’immagine positiva di Pozzuoli anche al di fuori dei confini locali – si legge nel documento che diventerà oggetto di dibattito nel prossimo consiglio comunale di Pozzuoli – Geolier vive la città con intensità, partecipando alla vita quotidiana e portando il nome di Pozzuoli nei suoi progetti artistici e nelle sue dichiarazioni pubbliche». Dal canto suo l’amministrazione Manzoni ritiene doveroso «valorizzare chi, con gesti concreti, dimostra amore e vicinanza alla comunità puteolana, soprattutto in un momento delicato come quello attuale, – ritenuto che – un riconoscimento pubblico possa rappresentare un messaggio di speranza e di rilancio, soprattutto per le giovani generazioni».