Rotary Campi Flegrei ed Istituto Pergolesi di Pozzuoli danno vita all’Interact per giovani studenti

POZZUOLI – Il Rotary International ha approvato la costituzione dell’Interact Club Campi Flegrei con propria delibera e relativa certificazione dell’8 novembre a firma della Presidente Internazionale Stephanie Urchick. Il Club, riservato a ragazze e ragazzi dai 12 ai 18 anni, patrocinato dal Rotary Club Campi Flegrei, è stato iscritto con codice ID 330448 a far data dal 31 ottobre, giorno in cui presso l’Istituto

Comprensivo Pergolesi di Pozzuoli si è riunita l’Assemblea di classe degli alunni della 2^ media sez. E che ha eletto suo Presidente Massimo Aragri. All’Assemblea erano presenti Rosario Prencipe, referente scolastico Interact, affiancato da alcune sue colleghe, la I.R.D. responsabile Interact del Distretto Rotary Campania 2101, Chiara Boccia, e la vicepresidente del Club Padrino, Patrizia Leone.

LA COSTITUZIONE – Dopo le necessarie informative sulla struttura, sull’organizzazione e sulle finalità dell’associazione, tutti gli alunni si sono impegnati a rispettare lo Statuto ed il Regolamento Interact. A conclusione dell’evento, la Dirigente Scolastica del Pergolesi, Francesca Coletta, ha ricevuto i convenuti in presidenza per complimentarsi dell’iniziativa che va ad implementare precedenti collaborazioni, realizzate sempre con la stessa compagine rotariana, promuovendo sinergie territoriali di grande utilità sociale. “Pensare ai giovani significa pensare al futuro del nostro Paese, e ce n’è tanto bisogno” ha dichiarato Francesca Coletta. “L’associazionismo giovanile interactiano intende responsabilizzare ragazze e ragazzi nella costruzione di un mondo basato sull’amicizia e sulla pace, inclusivo, solidale e senza discriminazioni di alcun genere, attraverso una meritoria attività di service sul territorio” hanno ribadito all’unisono la presidente del Rotary Club Campi Flegrei, Emilia Annunziata, la delegata Interact, Patrizia Leone e la presidente Commissione Giovani, Immacolata Martusciello che, insieme alla dirigente scolastica Francesca Coletta, hanno creduto fortemente nella realizzazione del progetto adoperandosi in tal senso.