Guardie Ecozoofile: al via la campagna iscrizioni per nuovi volontari

POZZUOLI – L’A.N.G.E. Napoli ha avviato una campagna iscrizioni per l’arruolamento di nuove guardie ecozoofile. L’associazione mette a disposizione corsi di formazione ed opera con in collaborazione e a supporto delle autorità e delle istituzioni avvalendosi di persona volontario altamente qualificato. In particolare l’ A.N.G.E. (Associazione Nazionale Guardie Ecozoofile), ONLUS è impegnata per la salvaguardia del territorio e degli animali, operazioni di Protezione civile per l’assistenza alla popolazione e prevenzione antincendio.

L’IMPEGNO – L’organizzazione opera sul territorio nazionale in collaborazione con le autorità e le istituzioni locali e nazionali, in loro supporto per ciò che attiene la salvaguardia del patrimonio ambientale, la Vigilanza Ittico Venatoria, il controllo anti-piromania e la prevenzione incendio boschivo e rifiuti.