In farmacia per i bambini: raccolti farmaci e articoli baby care

NAPOLI – Quindici farmacie, diciassette militari e centinaia di prodotti raccolti tra farmaci e articoli baby care, a favore della Fondazione “Francesca Rava NPH”. Sono i numeri registrati a Napoli e provincia dal Comando Logistico Marina Militare che ha aderito all’iniziativa giunta quest’anno alla dodicesima edizione “In farmacia per i bambini”, promossa dalla Onlus Francesca Rava, attiva in Italia e nel mondo, con l’obiettivo di aiutare i bambini che vivono in povertà sanitaria, e di creare una rete di solidarietà capillare sul territorio al fine di unire farmacisti, clienti, volontari, enti beneficiari, aziende, scuole ed istituzioni patrocinanti. Le farmacie, presidio sanitario fondamentale per capacità di ascolto, orientamento e guida dei cittadini hanno ospitato venerdì 15 novembre il personale della Marina Militare in divisa che ha accolto i clienti in farmacia, invitandoli a partecipare alla raccolta.