Licenziamenti METRO, a Pozzuoli il sostegno di Fratoianni ai lavoratori

POZZUOLI – «Ringraziamo il nostro segretario nazionale Nicola Fratoianni che martedì sera, mentre era ospite a “È sempre Cartabianca” da Bianca Berlinguer su temi di attualità, è intervenuto durante la trasmissione per dare luce alla vicenda dei dipendenti di Metro Italia del punto vendita di Pozzuoli, lanciando un appello alle trasmissioni televisive e al governo affinché se ne occupi. Nel pomeriggio, prima della trasmissione, insieme a Rosario Andreozzi, il nostro Consigliere Metropolitano e Consigliere comunale di Napoli, abbiamo accompagnato Nicola al punto vendita di Via Campana a Pozzuoli per incontrare i lavoratori e le lavoratrici che da settimane stanno portando avanti con enorme serietà e decoro la propria battaglia per il diritto al lavoro. Continueremo a parlarne, continueremo a fare la nostra parte dentro e fuori le istituzioni affinché questa vile ingiustizia non si consumi nel silenzio e nell’indifferenza sulla pelle dei lavoratori, delle lavoratrici e delle loro famiglie. Non molliamo di un metro!» E’ quanto fa sapere Sinistra Italiana di Pozzuoli attraverso il proprio segretario e coordinatore Stefano Ioffredo.