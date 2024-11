POZZUOLI/ Convocato nuovo consiglio comunale: 19 punti all’ordine del giorno, c’è anche la Palestina

POZZUOLI – Diciannove punti all’ordine del giorno per il prossimo consiglio comunale in programma venerdì 22 novembre a partire dalle 11.30 nella sala Nino Gentile di Pozzuoli. La convocazione è stata fatta dal presidente del consiglio Mimmo Pennacchio. I diciannove temi di discussione sono: lettura ed approvazione verbali sedute del giorno 11 novembre 2024; variazione di urgenza al bilancio finanziario 2024/2026, esercizi 2024/2025; variazione al bilancio di previsione 2024/2026; modifica programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2024/2026 integrato nel DUP; concessione a titolo oneroso di locale sito in via Cavour per l’installazione di cabina distribuzione Enel; comodato d’uso a titolo gratuito dei locali appartenenti al patrimonio indisponibile del comune di Pozzuoli da adibire a sede primaria di centro per l’impiego ubicati in via Umberto Saba in favore della Regione Campania; assegnazione temporanea all’ufficio circondariale marittimo di Pozzuoli di locali siti in via Fasano da adibire temporaneamente alle attività amministrative istituzionali; adempimenti per l’adesione del comune di Pozzuoli al Sub Ambito Distrettuale (SAD); ordine del giorno sul riconoscimento della Palestina; interrogazione sul parcheggio di via Montenuovo Licola Patria 88; interrogazione sulle aree dismesse dell’ex istituto Vittorio Emanuele; proposta di progetto per Pozzuoli città cardioprotetta e sette riconoscimenti di debiti fuori bilancio.