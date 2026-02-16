Ritardi per il pontone, ancora problemi per lo sbarco al porto di Pozzuoli

POZZUOLI – Mentre si allungano i tempi per la realizzazione del pontone al porto di Pozzuoli, continuano i disagi per le operazione di imbarco e sbarco dai traghetti. Capita sempre più frequentemente che le operazioni dei veicoli al porto di Pozzuoli vengano rese complicate dell’innalzamento delle banchine, conseguenza del forte bradisismo degli ultimi anni. L’ennesimo episodio è avvenuto questa mattina, risolto grazie all’intervento del personale della Medmar che ha consentito lo sbarco di un bus proveniente da Ischia che era rimasto bloccato. “L’esperienza e l’abilità dei nostri equipaggi consentono quasi sempre di minimizzare le ripercussioni negative di questa situazione sulla regolarità dei nostri collegamenti. – ha fatto sapere la società di navigazione – Siamo consapevoli comunque che tale situazione possa provocare ritardi o variazioni al nostro servizio, per i quali vi chiediamo scusa ringraziandovi per la pazienza e disponibilità”.