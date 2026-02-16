Quarto per l’UNICEF: che buono il latte di mamma, l’iniziativa per la salute materno-infantile

QUARTO – UNICEF Campania, nell’ambito delle proprie attività di promozione della salute materno-infantile e del sostegno alla genitorialità, ha promosso mercoledì 18 febbraio 2026 l’evento: “Che buono il latte di mamma” . L’iniziativa si terrà presso il teatro della Parrocchia Gesù Divino Maestro, in via Marmolito, a partire dalle ore 9,30. Un’importante occasione di incontro, sensibilizzazione e confronto dedicata alla tutela della salute materno-infantile e alla promozione dell’allattamento come diritto fondamentale di ogni bambino e di ogni madre. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di valorizzare, quando possibile, l’allattamento come gesto naturale, libero e sostenuto, nonché di rafforzare la rete locale a supporto della genitorialità. La giornata prevede momenti istituzionali, interventi di professionisti sanitari, attività informative e laboratoriali, testimonianze di mamme, spazi dedicati a genitori e bambini e iniziative culturali aperte alla cittadinanza. Saranno inoltre attivati spazi per consulenze individuali, dove le mamme e le famiglie potranno confrontarsi direttamente con professionisti qualificati per ricevere supporto personalizzato.

IL PROGRAMMA – L’evento si aprirà con una esibizione dei bambini della scuola della infanzia “Il Mondo di Fefina”, un momento simbolico e gioioso che celebra la centralità dei più piccoli e il valore della comunità che li accompagna nella crescita. Interverranno per i saluti istituzionali: il sindaco di Quarto, avv. Antonio Sabino, la Presidente Provinciale Unicef Campania avv. Emilia Narciso, il dott. Tommaso Montini, il Vescovo della diocesi di Pozzuoli Mons. Carlo Villano, Don Gennaro Guardascione della parrocchia Gesù Divino Maestro, il Direttore Distretto Sanitario ASL Napoli 2 Nord dott. Tommaso Girasole. La giornata proseguirà con gli interventi dedicati alla promozione dell’allattamento, alle buone pratiche territoriali e al ruolo delle reti di sostegno per le famiglie con i tanti professionisti impegnati sul campo: dott.ssa Mariarosaria Di Domenico – Dipartimento Salute della donna, famiglia e infanzia; dott.ssa Linda Di Benedetto – pediatra; dott.ssa Isabella Continisio – psicologa; dott.ssa Bianca Lamboglia – ostetrica; Dott.ssa Ida Florida – S.S. Comune di Quarto; dott.ssa Barbara Ziaco – Consulente La Leche League; Dott. Alessandro Pipolo e Dott.ssa Valentina Mastropaolo – Banca del Latte Fatebenefratelli di Napoli; Dott.ssa Delia Vacca – ostetrica e consulente BabyWearing. Testimonianze di mamme e confronto con i rappresentanti delle associazioni del territorio. L’evento, moderato dall’avv. Antonella Notturno, delegata Unicef per Quarto, vuole essere un segnale concreto di sostegno alla genitorialità e di promozione di politiche locali attente ai diritti dell’infanzia. L’UNICEF Campania rinnova così il proprio impegno nel promuovere ambienti favorevoli all’allattamento, contrastare disuguaglianze nell’accesso alle informazioni e sostenere le istituzioni nel costruire comunità più accoglienti per madri e bambini. Sostenere l’allattamento significa investire nella salute pubblica e nel futuro della nostra comunità. Non mancheranno momenti musicali dal vivo, performance teatrali degli studenti del liceo scientifico ISIS Rita Montalcini, unitamente a una Gallery Art, dedicata a: donna, infanzia e comunità. Un percorso visivo ed emozionale pensato per valorizzare la maternità, la cura e il legame madre-bambino attraverso immagini e opere artistiche.