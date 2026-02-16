A Pozzuoli “Pagine Libere”, nomi e miti dei Campi Flegrei

POZZUOLI – Sabato 21 febbraio, alle 16.00, presso la Biblioteca Artigliere del Polo Culturale di Palazzo Toledo, a Pozzuoli, appuntamento con “Pagine Libere”, del Comune di Pozzuoli con il Gruppo Archeologico Kyme e Lunaria A2 , finanziato dal Centro per la lettura del Ministero della Cultura. Al centro dell’incontro, la presentazione del volume di Gea Palumbo, “Ricominciamo dai nomi, dai miti e dalle fonti nei secoli”. Procida, Ischia, Cuma, Bacoli, Baia, Miseno, Monte di Procida, Cappella, la via per Quarto, Pozzuoli e il Monte Barbaro nella lunga durata.

L’INIZIATIVA – Un’opera che intreccia storia, geografia culturale e memoria dei luoghi, restituendo centralità a territori segnati da una profonda stratificazione simbolica. Con l’autrice interverranno Silvio Perrella, scrittore e critico letterario e Mariasole La Rana, assessore alla Cultura del Comune di Pozzuoli e docente di filosofia. Nel corso dell’incontro, le lectrices dell’Accademia dei Campi Flegrei accompagneranno la presentazione con letture tratte dal volume, mentre la presenza dell’interprete LIS Linda Guastafierro garantirà l’accessibilità dell’evento, sottolineando l’attenzione di “Pagine Libere” a una cultura aperta e inclusiva.