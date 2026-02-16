POZZUOLI/ Degrado e disagi al quartiere Reginelle: organizzata manifestazione in piazza
POZZUOLI – Scendono in piazza i residenti del quartiere Reginelle di Monterusciello. Lunedì 23 febbraio, a partire dalle ore 17, nella “Piazza Grande” andrà in scena una manifestazione per portare al centro dell’attenzione una serie di problematiche che attanagliano la zona. In particolare, l’associazione Reginelle porterà all’attenzione il progetto di riqualificazione del quartiere (parco giochi, Chiesa, piazze, illuminazione pubblica, segnaletica) da quasi un milione e mezzo presente nel piano triennale 2023-2026 del comune di Pozzuoli di cui non si conoscono le tempistiche di realizzazione. Inoltre – fa sapere l’associazione – “si chiederà ai sindaci di Pozzuoli, Giugliano e agli assessori che inviteremo, di risolvere il problema dell’allagamento del Viale Reginelle, una situazione ormai non più tollerabile dopo 36 anni.”
Infine gli organizzatori tengono a precisare che “sarà un raduno pacifico e per il momento non ci sarà nessun blocco stradale, nessuna azione eclatante per non causare ulteriori disagi alla circolazione, agli automobilisti che rientrano da lavoro.”