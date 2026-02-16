«Un’esplosione di colori e sorrisi» successo per la festa di Carnevale a Quarto

QUARTO – Tanti bambini in strada e in piazza per la prima giornata del Carnevale a Quarto. Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Antonio Sabino che su Facebook ha scritto “Non c’è suono più bello della risata dei bambini e oggi Quarto ne era piena. È stato meraviglioso vedere la nostra Villa Comunale invasa da piccoli supereroi, principesse e maschere creative, tutti sommersi da una pioggia di coriandoli. Tra il fascino delle Vespe d’epoca e le corse in Piazzale Europa, i veri protagonisti di questa domenica siete stati voi, con la vostra energia contagiosa. Un grazie speciale alle famiglie che hanno reso questa mattinata così “viva”. Ma tenetevi forte, perché il divertimento è solo all’inizio.”