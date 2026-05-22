BACOLI – Il Lido Aurora diventerà Centro Operativo Comunale di Bacoli. E’ quanto fa sapere il sindaco Josi Della Ragione dopo aver ottenuto un finanziamento di 1,5 milioni di euro per recuperare la struttura sul lungomare di Miliscola. «Abbiamo appreso dell’ufficialità ieri, in Municipio. E ne siamo molto soddisfatti. Perché testimonia della sinergia tra Comune di Bacoli, Governo Italiano, Regione Campania, Protezione Civile. – spiega Della Ragione – Un edificio di straordinaria importanza, che da sempre manca a Bacoli, ossia quello della sede del COC, per affrontare emergenza bradisismo, e tutte le emergenze che vive e vivrà il nostro territorio. Uno spazio pubblico sul mare, che sarà luogo di incontro delle istituzioni di ogni ordine e grado. Ma anche luogo per la formazione dei cittadini. Una struttura pubblica aperta al territorio. Con veduta mozzafiato su Procida, Ischia ed il golfo. Qui ci riuniremo per affrontare ogni disagio, in sinergia con la Prefettura di Napoli e la Protezione Civile Nazionale e della Regione Campania. In sinergia con le forze dell’ordine. Ne avevamo bisogno. La fase conclusiva della progettazione e i lavori dureranno un anno. Si partirà nei prossimi mesi con il cantiere e puntiamo nel corso del prossimo anno di poterlo avere già operativo. Ringrazio il Commissario per l’emergenza bradisismo, Fulvio Maria Soccodato, che ieri in Municipio ci ha dato la notizia. È il frutto di un grande lavoro di collaborazione tra tante istituzioni. Ringrazio il Ministro per la Protezione Civile, Nello Musumeci, che ha dato il via libera preannunciandomelo durante una chiamata nella giornata di ieri. Credo sia un fatto molto positivo.»