Pioggia di medaglie per la Taekwondo Solaris Academy

POZZUOLI – Nel fine settimana del 16-17 maggio al palazzetto di Giugliano, si sono svolti i campionati interregionali di combattimento, ultimo appuntamento agonistico in Campania prima della pausa estiva. Gli atleti del Maestro, Diego Funel, responsabile regionale delle federazione, portano a casa ben 10 medaglie. In particolare spiccano la medaglia d’Oro di Ludovica Pietropaolo, giunta al suo ottavo titolo interregionale, nei suoi tre anni di attività agonistica, e la medaglia di Bronzo di Mattia D’Angelo, che dopo quasi un anno di inattività per infortunio, sale nuovamente sul podio, in vista dei prossimi campionati italiani di categoria, puntando nuovamente a salire sul podio nazionale, già conquistato in passato. Il centro Taekwondo Solaris, presente da anni sul territorio flegreo, è oramai punto di riferimento di aggregazione, preparazione sportiva e ancora di più di educazione sociale.