Trionfo Inclusivo: l’Istituto “Falcone” di Pozzuoli vola ai nazionali di Baskin

POZZUOLI – Un traguardo storico è stato raggiunto dall’Istituto Comprensivo “Giovanni Falcone” di Pozzuoli: la squadra della scuola si è laureata campione regionale di Baskin, conquistando così il prestigioso pass per i Campionati Nazionali che si terranno a Roma nell’ambito dei Giochi della Gioventù. Si tratta di un evento senza precedenti per la regione Campania. È la prima volta, infatti, che una classe campana riesce a qualificarsi per una competizione nazionale in questa disciplina, portando alla ribalta l’importanza di una festa sportiva che fa dell’inclusività il suo vero e unico motore. Il Baskin (basket inclusivo) è uno sport progettato per permettere a ragazzi e ragazze, sia normodotati che con disabilità (fisiche o mentali), di giocare insieme nella stessa squadra. Le regole, il campo e i ruoli sono adattati in modo che ciascun giocatore possa contribuire attivamente al risultato finale, valorizzando le capacità di ognuno.

L’IMPEGNO – Il merito di questo straordinario risultato va senza dubbio ai ragazzi, che si sono impegnati con dedizione e spirito di squadra, ma un plauso speciale spetta al Professor Vittorio Scotto di Carlo. È lui l’anima di questo progetto: ha sempre creduto fermamente nelle potenzialità del Baskin come strumento di crescita e aggregazione, sostenendo e promuovendo un’idea di sport veramente disegnato per tutti. “È una vittoria che va oltre il semplice risultato agonistico,” commentano dalla scuola. “Rappresenta il trionfo dell’impegno, della solidarietà e della consapevolezza che le differenze sono una ricchezza, non un ostacolo”. Ora i ragazzi del “Falcone” si preparano ad affrontare la sfida di Roma.