Giornate FAI, domenica visite alla Casina Vanvitelliana a Bacoli

BACOLI – Aperte le prenotazioni per la visita alla Casina Vanvitelliana, in programma domenica 24 maggio, in occasione delle Giornate FAI dedicate alla biodiversità. Durante la mattinata sarà possibile scoprire la storia del Parco del Fusaro, le peculiarità ambientali dell’area e le vicende legate alla Casina, accompagnati dai giovani studenti volontari. Per l’occasione sarà visitabile anche il sottotetto della Casina, uno spazio normalmente non accessibile al pubblico. Le visite si svolgeranno dalle 9:00 alle 14:00, con ultimo ingresso alle 13:20. Pr prenotare basta collegarsi al sito ufficiale FAI alla voce prenotazioni.