POZZUOLI/ « A Licola mancano anche le cose più semplici»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Gentile redazione, voglio segnalare un qualcosa che dà l’idea dell’abbandono che c’è a Licola. L’assenza di una pensilina alla fermata del bus lungo la Domiziana. Può sembrare una cosa banale ma ci consegna lo stato di noncuranza da parte delle istituzioni. Qui da noi i pendolari sono fantasmi, non esistono e quando aspettano i mezzi di trasporto sono costretti a stare praticamente per strada. Poi a pochi metri di distanza in piazza San Massimo c’è una pensilina installata male ed inutile che da anni non viene utilizzata perché lì i pullman non passano» (Valentina D.L.)