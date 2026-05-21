Lancia stampante e rifiuti nell’acqua: 56enne fermato a Varcaturo

VARCATURO – Un’auto ferma nei pressi di un ruscello, il portabagagli spalancato e un uomo che lancia rifiuti nell’acqua. Una stampante e materiali di risulta. E’ questa la scena che si sono trovati davanti i carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano in Campania, in un’area naturalistica protetta nella frazione di Varcaturo. Grazie alla collaborazione dei militari del nucleo forestale di Pozzuoli, l’uomo – 56enne del posto – è stato denunciato e la sua patente di guida è stata ritirata.