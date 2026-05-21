POZZUOLI/ Muro pericolante, area interdetta in via Pergolesi

POZZUOLI – La forte scossa di magnitudo 4.4 registrata alle 5:50di giovedì mattina ha provocato un lieve cedimento del muro dell’ex cinema di via Pergolesi, tale da rendere necessaria l’interdizione dell’area. A seguito dei sopralluoghi effettuati da tecnici e vigili del fuoco a Pozzuoli, sono state installati barriere per evitare il passaggio dei pedoni in prossimità della struttura. Al momento non si registrano particolari criticità nella zona del centro storico e in altre parti della città, eccetto qualche lieve cedimento di intonaco o la caduta di calcinacci.