Bradisismo, nove persone evacuate a Bacoli. Ciciliano «Scossa molto intensa, fortunatamente in mare»

BACOLI – «Il motivo per cui sono venuto immediatamente, partendo direttamente da Niscemi, perché secondo me è giusto che si sia vicino alle comunità, ovviamente ai loro rappresentanti e alle loro sindaci, abbiamo messo sul tavolo fondamentalmente quelle che sono le attività di gestione emergenziale, in questo momento sono stati registrati, fortunatamente, ma sono comunque importanti, nove persone che sono state evacuate dal Comune di Bacoli a causa della casa non più agibile in cui vivevano, si stanno ovviamente ricollocando, si sta facendo una valutazione sulla caserma dei carabinieri in maniera tale che gli edifici strategici, come questo comune che è stato rifatto da poco, sia messo al centro delle attività principali della gestione di questi eventi». E’ quanto detto dal capo dipartimento della Protezione civile, Fabio Ciciliano, in visita oggi pomeriggio a Bacoli «E’ stata una scossa molto intensa, fortunatamente è avvenuta in mare a una profondità superficiale, ma fortunatamente non così superficiale come siamo abituati a registrare nel territorio dei Campi Flegrei».