Campionati Lifesaving a Riccione: atleti flegrei (e campani) sul podio

RICCIONE – Sei giornate intense di gare, divise tra la piscina dello Stadio del Nuoto e le acque dei bagni 135/136 della passeggiata Goethe. Da venerdì 15 a mercoledì 20 maggio, Riccione ha ospitato i Campionati Assoluti e Giovanili di Lifesaving e Surflifesaving, un appuntamento che ha visto i colori campani tra podi, sfortune e prestigiose chiamate in Nazionale. Il CN Posillipo, guidato dal tecnico Gianpaolo Longobardo, torna a casa con due importanti medaglie di bronzo: bronzo individuale per Gianmarco Buomprisco nello sprint sulla spiaggia; bronzo di squadra nella staffetta 4×90, conquistato dallo stesso Buomprisco insieme con Tiano, Schiavone e D’Ambrosio. Purtroppo, la spedizione posillipina perde una delle sue punte di diamante: il bacolese Andrea Tiano è stato costretto al ritiro a causa di un brutto infortunio (frattura dell’omero), rimediato durante la gara di bandierine. Bene anche Damiano Longobardo, fresco reduce da un argento ottenuto nell’ultima gara interregionale di canoa disputatasi a Capua. Non del tutto in linea con gli standard previsti, invece, le performance complessive del Play Off, guidato dai coach Furno/Carannante, che riesce comunque ad guadagnare un bronzo grazie a Lorenzo Maria Conte nel GP categoria Esordienti.

LE CONVOCAZIONI – Tra gli atleti partenopei tesserati fuori regione, brilla la stella di Giovanni Mastrorilli. Il nuotatore ha trascinato la Marina Militare conquistando un bottino straordinario di 7 medaglie: oro nei 50 manichino sprint, 4 Argenti (2 individuali nei 50 ostacoli e 50 trasporto manichino, e 2 in staffetta) e 2 bronzi in staffetta. La vera nota di orgoglio per il movimento regionale è arrivata però a bordo vasca, con l’ufficializzazione della convocazione nella Nazionale Giovanile di due talenti campani, in vista dei prossimi Europei in programma a Roma: Antonio Garofalo (Caravaggio) e Fabrizio Falanga (Gym Flower Scafati). «La Campania, con la convocazione di Garofalo e Falanga nella Nazionale Youth, raccoglie una grossa soddisfazione per tutto il movimento del salvamento — ha commentato Alfonso Abate, consigliere FIN Salvamento e vicepresidente del Comitato Regionale Campano — Speriamo che questo risultato possa essere uno stimolo per tanti ragazzi ad avvicinarsi con dedizione a questa disciplina agonistica».

I MASTER – Nel pomeriggio di domenica 17 maggio, spazio ai Campionati Italiani Master. L’unica società campana presente, Il Gabbiano Napoli, è stata rappresentata magistralmente dalla quota rosa composta da Monica Fiore e Manuela Mattera. Quest’ultima ha letteralmente dominato la categoria M45, ottenendo 3 medaglie d’oro su 3 specialità previste (50 trasporto manichino, 100 manichino pinne e torpedo, 100 nuoto con ostacoli). «Questi ori sono il risultato di sacrifici, costanza e grande concentrazione — ha dichiarato la campionessa puteolana — Ogni vittoria porta con sé la soddisfazione di vedere tutto il lavoro fatto con il mio allenatore Mario Esposito. Ringrazio la mia compagna di squadra Monica Fiore che mi ha spronato a non mollare mai». A completare il quadro campano i fratelli napoletani Andrea Longobardo (oro nei 100 manichino pinne e torpedo) e Massimiliano Longobardo, tesserati per la Fitness Supreme di Roma, che hanno portato punti preziosi alla società capitolina, spingendola fino al sesto posto nella classifica generale.