POZZUOLI – Continua il sogno di Andrea Ronga: il piccolo cantante di Pozzuoli approda alla finalissima di The Voice Kids.

oggi voglio dedicare un pensiero speciale a un giovanissimo talento della nostra terra: Andrea Ronga. Tredici anni, autodidatta, canta Rap napoletano e inglese e scrive testi nonostante la sua giovane età. Residente a Monterusciello, frequenta la terza media all’istituto Plinio il Vecchio al Fusaro. “Vedere un figlio di Pozzuoli calcare un palco così prestigioso e arrivare fino alla finalissima di The Voice Kids ci ha riempito di orgoglio. Con la sua voce, la sua grinta e quella spontaneità tipica della nostra gente, Andrea ha emozionato non solo i coach, ma l’Italia intera. Arrivare tra i migliori quattro super-finalisti è un traguardo straordinario che testimonia quanto il sacrificio, lo studio e la passione possano portare lontano, anche in giovanissima età. Caro Andrea, Pozzuoli fa il tifo per te!” ha detto il sindaco di Pozzuoli Gigi Manzoni, che si è complimentato con il piccolo cantautore.