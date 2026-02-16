POZZUOLI/ Aperte le iscrizioni per la 13ª edizione di Miss Campi Flegrei

POZZUOLI – Torna l’appuntamento più atteso con il fascino e la valorizzazione della terra flegrea. Si riaprono ufficialmente le iscrizioni per la 13ª edizione di Miss Campi Flegrei, il concorso ideato e organizzato da Alberto Spina della Seratissime Eventi Agency. L’evento, ormai consolidato punto di riferimento nel panorama dei concorsi di bellezza campani, si pone l’obiettivo di andare oltre la semplice competizione estetica: Miss Campi Flegrei è una vera e propria vetrina per la promozione del patrimonio culturale e turistico del territorio, celebrando l’identità e il talento delle giovani donne locali. “Giunti alla tredicesima edizione, il nostro impegno resta quello di valorizzare le eccellenze del nostro territorio,” dichiara l’organizzatore Alberto Spina “Vogliamo offrire alle ragazze non solo un’opportunità di crescita professionale nel mondo della moda, ma anche il ruolo di testimonial delle meraviglie dei Campi Flegrei.” Si riconfermano partner ufficiali da piu edizioni il team Makeup di Luigi Mammalella, gli hair stylist del Team Vincenzo Balestra, per la stampa Gennaro Del Giudice di Cronaca Flegrea.

Requisiti e Modalità di Iscrizione

Il concorso è rivolto a ragazze di età compresa tra i 14 e i 25 anni. Partecipare è semplicissimo:

* Dove iscriversi: Visitare il sito ufficiale www.misscampiflegrei.it.

* Procedura: Cliccare sul pulsante “Iscriviti” e compilare il modulo online con i propri dati.

Le Fasi del Concorso

Una volta completata l’iscrizione, il percorso verso la corona si articolerà in tre fasi principali:

* Casting di Selezione: Le candidate saranno contattate per partecipare ai provini che si terranno nei mesi di marzo e aprile presso la sede di Seratissime Eventi Agency.

* Semifinale: Un passaggio cruciale previsto per il mese di maggio, dove verrà selezionato il gruppo che accederà all’atto finale.

* Finalissima: L’evento culminante si terrà nella prima settimana di giugno nella suggestiva cornice di Piazza Antonio de Curtis a Monterusciello, una serata di spettacolo e moda che decreterà la nuova ambasciatrice della bellezza flegrea.