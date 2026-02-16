Da Pozzuoli il calcio che unisce: baby tifosi di Napoli e Roma insieme allo stadio Maradona

POZZUOLI – Insieme, seduti l’uno accanto all’altro, con bandiere e sciarpe diverse. Allo stadio Maradona si può e ieri per Napoli-Roma tre piccoli tifosi hanno potuto assistere la partita insieme, nonostante “credo” calcistici diversi. Protagonisti sono stati Lino, Alessandro e Matteo rispettivamente di 13, 12 e 11 anni ieri sera presenti nella tribuna Posillipo. Lino e Matteo, di Pozzuoli e grandi tifosi del Napoli, hanno accolto l’amico Alessandro – tifosissimo della Roma – che in tenuta giallorossa ha assistito alla partita tra gli azzurri. Una scena che ha richiamato l’attenzione di tanti tifosi che hanno applaudito i tre scattando loro foto ricordo. Nulla di anormale, se non fosse che negli ultimi tempi perfino i bambini sono stati bersaglio di insulti da parte dei tifosi avversari, come accaduto al Franchi di Firenze dove un piccolo tifoso del Napoli fu costretto a togliere la maglia azzurra. Al Maradona invece no: la civiltà e il rispetto la fanno ancora da padrona. Ed è questo il bello del calcio…e del tifo!