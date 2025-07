Recuperata l’Harley di un turista del Kuwait: carabinieri denunciano due persone e scoprono deposito di moto rubate

NAPOLI – Perdere le chiavi può diventare un problema serio. Custodirle in tasca, in alcuni casi, può mettere seriamente nei guai. Specie quando almeno una di queste è in grado di spalancare le porte di un deposito di moto e scooter rubati. Possono confermarlo un 37enne e un 25enne del rione Sanità di Napoli, entrambi già noti alle forze dell’ordine. A tradirli, prima di quel mazzo di chiavi, il gps installato su una Harley Davidson rubata ad un turista del Kuwait. I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli e quelli della Compagnia Stella hanno seguito il segnale fino in salita Scudillo, nei pressi di un’officina. Cedendo alle pressioni dei carabinieri, il 25enne e il 37enne, presenti in strada, hanno fornito le chiavi per accedere ad un locale nascosto in un sottopassaggio buio. All’interno la Harley localizzata e altri 8 scooter rubati. E ancora, un jammer, attrezzi per lo scasso e una targa adesiva. I due sono stati denunciati per ricettazione e gestione illecita di rifiuti. Tutti i veicoli rinvenuti saranno restituiti ai legittimi proprietari.