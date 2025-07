In centinaia a Pozzuoli contro il genocidio di Gaza – LE FOTO

POZZUOLI – Centinaia di persone hanno partecipato ieri a Pozzuoli alla manifestazione per dire basta al massacro in corso a Gaza da parte di Israele. Un corteo pacifico ha attraversato la città dal lungomare “Sandro Pertini” di via Napoli fino a Piazza della Repubblica, nel centro storico della città, dove è stato inscenato quello che ormai va avanti tutti i giorni: l’uccisione di civili palestinesi, poi avvolti in sudari sporchi di sangue. Alla manifestazione hanno partecipato cittadini, associazioni, comitati locali e l’assessore alle politiche sociali del comune di Pozzuoli Mariasole La Rana. Per l’intera serata bandiere palestinesi e della pace hanno sventolato accompagnate da canti e testimonianze dei pacifisti.

LE FOTO (di Paolo Visone)