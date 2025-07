Tita, da Pozzuoli una voce autentica tra musica, radici e impegno umano

POZZUOLI – Si chiama Tita, all’anagrafe Rosita Savarese, e il suo percorso artistico è fatto di passione, ricerca e tanta umiltà. Una carriera cominciata sui palchi dei club e nei teatri, tra serate live, cover e spettacoli, che le hanno permesso di crescere, imparare e costruire passo dopo passo una voce personale, sincera. Negli anni, Tita ha esplorato diverse sonorità, tra cui il rock d’ispirazione internazionale, ma è nel 2020 che avviene una svolta importante: un ritorno profondo alle proprie radici partenopee, che si manifesta in una scrittura più intima e consapevole. È lì che comincia a emergere la cantautrice, con un linguaggio che mescola la forza della terra d’origine e lo sguardo sensibile verso ciò che accade nel mondo. Nel 2023 ha avuto anche una leggera ma significativa parentesi televisiva, partecipando come ospite a Tale e Quale Show – il popolare programma di Carlo Conti in prima serata su Rai 1 – dove ha interpretato con spontaneità Cristina D’Avena, duettando proprio con lei in un momento di leggerezza e gioco, senza mai perdere autenticità. Nel corso di quest’anno, Tita ha lavorato con dedizione al suo primo album di inediti in italiano e napoletano, un progetto che segna un momento fondamentale della sua crescita artistica e umana. Un disco che racconta la sua storia, i suoi sentimenti e il suo desiderio di non restare in silenzio davanti alle ingiustizie.

LA PALESTINA – Proprio da questo impulso nasce anche una poesia toccante, scritta nei giorni in cui il massacro in Palestina scuoteva la sua coscienza. Parole semplici, ma cariche di dolore e solidarietà, che si sono trasformate in una canzone in collaborazione con l’artista Yko (Enrico Bellotta), attualmente in fase di produzione. Il brano nasce con un intento chiaro: sensibilizzare, combattere l’indifferenza, ricordare che ciò che succede nel mondo ci riguarda tutti. “Non possiamo chiudere gli occhi – racconta Tita – anche se non abbiamo le risposte, possiamo scegliere di non restare in silenzio ed è anche per questo motivo che ho deciso, finalmente, di dare voce e musica a ciò che sento dentro.” Con la musica come compagna di viaggio, Tita continua a cercare la verità nelle emozioni e nella condivisione. E nel farlo, costruisce un cammino che non rincorre riflettori, ma significati.

LA POESIA

‘A casa lloro –

Vuo’ sape’ che re?

Ma chisti cca’ ‘o ssann’ ca’ niente è p’ semp’ ?

Simm’ ‘e passaggio ‘ncopp a ‘sta terra marturiat’

eppure ancor’ fann”a guerr’

‘sti can arraggiat

‘a storia nun l’ha ‘mparat nient’

a chist’uommene senza cuscienz’.

Simm’ tutt’ quant’ egual’?

Ma a lloro ‘o core che lle dice?

Nun ce pozz penza’

‘o stess’ cor’ mi’,

‘a stessa razza mi’

scippan’ ‘a vita e ‘a dignità ‘a cuorp’ a chi ‘n se po’ difendere.

“Umani”: me metto scuorn e paur’.

‘O munno sta fernenn’ chest’è ‘a sentenz’.

Stamm fernenn’ nuje,

magnat viv’

‘a ‘stu sens’ d’impotenz’.

Pur’ ‘a terra sta tremmann’

ma pecché ‘e mmane nun ve tremmano annanz’ a ll’uocchie ‘e l’innocenz’?

Ma che stat’ facenn’?

Scetateve mo’! Arapit’ ll’uocchie!

Acalat’ ‘sti fucil’, abbracciate a ‘sti creature.

Facite pace cu’ Dio, chiagnite p’ ‘o perdon’.

Guardat’ quanta pret’…

chell er’ ‘a casa lloro.