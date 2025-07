Eventi estivi a Pozzuoli: chi l’ha visti? Il vicesindaco Monaco ancora in ritardo

POZZUOLI – La città di Pozzuoli è ancora ferma al palo. Non c’e notizia di un cartellone di eventi per chi decide di restare in città in questi mesi. Ovviamente il ritardo è dell’assessore al turismo e agli spettacoli Filippo Monaco, il cui lavoro da amministratore della Giunta Manzoni è ritenuto da più parti insufficiente. Proprio a lui il sindaco ha dato anche il compito di gestire la viabilità, cosa che avrà certamente impegnato ancor di più il preside dell’alberghiero di Monterusciello. Resta il ritardo abissale nella presentazione del cartellone. A cui sicuramente stanno lavorano in grande silenzio nella stanze dell’assessorato che finora ha prodotto solo un cartellone per il cinema. Troppo poco per una città che punta al turismo.

IL CAMBIO? – Anche perche tra finanziamenti regionali e fondi di bilancio comunale sono previste spese per 250 mila euro circa. E vi pare che con questo superbudeget l’assessore Monaco non organizzi qualcosa di attraente? Visti i precedenti e l’insufficiente lavoro su turismo e tempo libero del nostro territorio, non ci aspettiamo nulla di particolare. Monaco è stato confermato in giunta dopo l’ultimo rimpasto ma restano da parte di Manzoni i giudizi negativi sul suo operato. Ed è probabile che in autunno possa essere sostituito da qualcuno che possa realmente occuparsi del rilancio turistico.