Bradisismo, a Pozzuoli in corso l’erogazione dei contributi per autonoma sistemazione

POZZUOLI – Da oggi sono in erogazione i contributi di autonoma sistemazione (CAS) per tutte le persone interessate dalle ordinanze di sgombero o dalle dichiarazioni di inagibilità a seguito dello sciame sismico di marzo 2025. Le spettanze verranno corrisposte in un’unica soluzione per il periodo che va dalla data dell’ordinanza fino al 30 giugno. A partire da agosto, invece, i contributi saranno erogati mensilmente per il mese precedente. Per quanto riguarda i contributi legati agli eventi di maggio 2025, il Comune di Pozzuoli è in attesa del decreto ministeriale e dello stanziamento economico per poter procedere con i pagamenti.