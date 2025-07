Ennesimo incidente sulla SS7 Quater: quattro feriti, due in gravi condizioni

LAGO PATRIA – Ancora sangue sulla Strada Statale 7 Quater. Questa mattina, intorno alle ore 10, un violento tamponamento ha coinvolto due automobili nei pressi dello svincolo per Lago Patria. Secondo una prima ricostruzione, uno dei veicoli si sarebbe ribaltato in seguito all’impatto. Il bilancio è pesante: quattro persone ferite, di cui due in condizioni gravi e attualmente ricoverate in prognosi riservata.

L’INCIDENTE – La dinamica dell’incidente è al vaglio delle forze dell’ordine, intervenute sul posto insieme ai soccorritori del 118. Disagi anche per il traffico, rimasto congestionato almeno un’ora. La SS7 Quater si conferma purtroppo una delle arterie più pericolose della provincia di Napoli, con una media preoccupante di uno o due incidenti al giorno. Un dato che riaccende l’allarme sulla sicurezza stradale in una delle zone più trafficate del territorio.